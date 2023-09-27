Байрамов: Положен конец присутствию армянских НВФ на наших землях

375 Просмотров

В Министерстве иностранных дел состоялось памятное мероприятие и акция по сдаче крови, посвященные 27 сентября – Дню памяти.

Согласно информации управления пресс-службы МИД, в памятном мероприятии приняли участие руководство и сотрудники министерства, а также члены семей шехидов 44-дневной Отечественной войны.

Сначала минутой молчания была почтена светлая память наших шехидов, погибших в борьбе за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Выступивший на мероприятии министр иностранных дел Джейхун Байрамов отметил, что в результате 44-дневной Отечественной войны, которая является одной из самых славных страниц новейшей истории Азербайджана, завершилась почти 30-летняя армянская оккупация, наряду с нашей территориальной целостностью восстановлены историческая справедливость и международное право. Было подчеркнуто, что эта героическая летопись Азербайджанской армии, возглавляемой президентом, победоносным Верховным главнокомандующим, золотыми буквами вписана в нашу историю.

Было отмечено, что Азербайджан, не смирившийся с оккупацией наших земель, постоянно работал над поиском мирного решения вопроса, однако Армения, в свою очередь, занималась имитацией переговоров, а также продолжала военно-политические провокации. В ходе 44-дневной Отечественной войны, начавшейся в ответ на очередную провокацию Армении, провокации продолжались, неоднократно совершались нападения и военные преступления против мирного населения с целью подорвать единство и сплоченность нашего народа.

Министр заявил, что, несмотря на окончание войны и конфликта, наша страна 3 года назад предложила Армении мир, приложила усилия для продвижения мирного процесса, а в ответ Армения повторила опыт почти 30-летней оккупации и, признав на словах нашу территориальную целостность, на деле, наоборот, продолжила провокации и минный террор. В этой связи было подчеркнуто, что наша страна провела антитеррористические мероприятия локального характера для предотвращения очередных провокаций Армении, в результате которых был положен конец присутствию незаконных армянских вооруженных формирований, являющихся остатками 30-летнего оккупационного периода на наших территориях, а также были выявлены масштабы ужасающей милитаризации на наших территориях. Было подчеркнуто, что наша страна решительно продолжит усилия для продвижения повестки нормализации и мира, и наше видение будущего построено на мире.

Министр отметил, что реалиями сегодняшнего постконфликтного периода и освобождением наших земель мы обязаны нашим шехидам, и их светлая память всегда будет жить в наших сердцах.