Захарова заявила, что Вашингтон и Брюссель убеждают руководство Армении выйти из ОДКБ

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Вашингтон и Брюссель убеждают руководство Армении подписать мирный договор с Азербайджаном «без учета прав армян Карабаха».

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«По имеющейся информации, Вашингтон и Брюссель убеждают руководство Армении выйти из ОДКБ, форсировать сотрудничество с НАТО, переориентироваться ВТС и подписать мирный договор с Азербайджаном без учета прав и безопасности армян Нагорного Карабаха», – сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.