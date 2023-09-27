Парк Победы охватит территорию более девяти гектаров

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Парк Победы, строящийся на проспекте 8 ноября, займет площадь более девяти гектаров.

При входе на территорию были использованы 44 арочных элемента.

Арки ознаменуют начало символического пути к Победе. Высота арки у входного портала составит 44 метра, а ширина – 22 метра. На ней будут высечены имена героев Отечественной войны. Элемент дерева в верхней части арки создаст образ процветающего Азербайджана, новой жизни и символического пути к Победе.

На символе «Железный кулак», который будет установлен у главного входа в Музей Победы, будет отмечена дата победы. «Железный кулак» станет символом единства Лидера, Народа, Государства и Армии, которые являются основой Победы. На стене музея будут выгравированы имена солдат и офицеров, погибших в Первой и Второй Карабахских войнах.