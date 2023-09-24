В Иране предотвратили 30 терактов, планируемых боевиками ИГ

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Разведывательные службы Ирана предотвратили 30 взрывов в иранской столице, сообщило министерство разведки исламской республики.

«Спецслужбы обнаружили, нейтрализовали и арестовали всех виновников заговора, целью которых была организация одновременных 30 террористических взрывов в густонаселенных районах Тегерана», – приводит заявление министерства агентство ISNA.

Согласно информации, сотрудники разведслужб задержали 28 подозреваемых в трех провинциях – Альборз, Западный Азербайджан и Тегеран. Все они связаны с террористической группировкой «Исламское государство».

В ходе задержаний у преступников обнаружили большое количество взрывных устройств, в том числе бомбы замедленного действия и пояса смертников. Кроме того, у террористов имелись 17 единиц оружия, боеприпасы и устройства спутниковой связи.

Во время одной из антитеррористических операций двое сотрудников разведслужб исламской республики были ранены.