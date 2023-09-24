Байдена вакцинировали новым препаратом

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Президент США Джо Байден сделал очередную прививку от коронавируса, на этот раз обновлённую. Об этом заявил лечащий врач американского лидера Кевин О’Коннор.

«Президент сделал ежегодную вакцину от гриппа и обновлённую вакцину от CoViD-19 в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний США», — приводит его заявление Белый дом.

Стоит заметить, что несколько недель назад американский лидер делал прививку от респираторно-синцитиального вируса. Американский лидер призвал всех граждан последовать его примеру и пройти «полную вакцинацию».