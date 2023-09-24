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Американские штаты под ударом наводнений

Американские штаты под ударом наводнений

Жители прибрежных районов штатов Северная Каролина и Вирджиния пострадали из-за наводнений, которые вызвал тропический шторм «Офелия», сообщило агентство Associated Press.

Из-за наводнений без энергоснабжения в Северной Каролине и части других штатов остались десятки тыс. домов. Ветер повалил деревья, зацепив линии электропередач, при этом перекрытий дорог не было, отмечает агентство. Масштабы разрушений из-за подтоплений пока не оценены.

Шторм принес дожди и сильный ветер, скорость которого достигала 113 км/ч. На момент написания материала, максимальная скорость составляет около 56 км/ч, следует из данных Национального центра ураганов США. Порывы ветра ослабевают по мере того, как ураган движется вглубь страны, уточнили в агентстве.

По предварительным данным, сегодня «Офелия» после пересечения Вирджинии дойдет до побережья Нью-Джерси. При этом некоторые районы штата уже подверглись подтоплению.

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