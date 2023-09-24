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Британская разведка назвала причины дефицита бензина и солярки в России

Британская разведка назвала причины дефицита бензина и солярки в России

Россияне в последние недели начали испытывать нехватку бензина и дизеля. Это вряд ли напрямую связано с войной. Об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Британская разведка предполагает, что дефицит возник из-за ряда факторов, среди которых спрос со стороны сельскохозяйственного сектора, ежегодное летнее обслуживание нефтеперерабатывающих заводов и привлекательные цены на экспорт.

Чтобы стабилизировать рынок, 21 сентября Россия приостановила почти весь экспорт бензина и дизеля. Разведка предполагает, что это может повлиять на страны, которые зависят от российского топлива.

«Этот шаг почти наверняка еще больше ограничит поставки на глобальном рынке, имея наибольшее влияние на страны, зависящие сейчас от поставок топлива из России», – говорит разведка.

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