Максим Шевченко: Проект «арцах» делал армянство глобальным игроком

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Российский журналист, политолог Максим Шевченко в телеграм-канале «Макс атакует!» написал о том, что «проект арцах» делал армянство глобальным игроком. По его словам, закрытие проекта – настоящая катастрофа для тех, кто вложил в него немалые деньги и эмоции.

«С разрубанием узла «карабахского кризиса» разные группы международного армянства и стоящие за ними геополитические центры силы, оказались в ситуации «почва ушла из под ног». Без «арцахского довеска» Армения стала просто небольшим государством с населением около 3 млн человек, зажатым между Турцией, Ираном, Азербайджаном и Грузией, никак не влияющим на стратегические расклады в регионе и в целом мало кому интересным из больших мировых игроков. Единственным моментом остаётся вопрос «зангезурского коридора», который потенциально может превратиться с помощью интриг Запада и его марионеток в зону новой войны, с вовлечением в нее Турции и Ирана. Но в рамках формата «три плюс три» (без США и ЕС) этот вопрос может быть решен вполне спокойно к удовлетворению интересов Турции, Ирана и России (при внимательном наблюдении Китая). «Проект Арцах» делал армянство глобальным игроком.

Его закрытие настоящая катастрофа для тех, кто вложил в него немалые деньги и эмоции, и одновременно возможность нормальной реальной жизни для армян», – написал он.