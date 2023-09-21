Азербайджанская «молния» в небе над Карабахом

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Мировое экспертное сообщество с подачи Азербайджана в очередной раз принимается за анализ «пейзажа после бури». Как отметил в своем историческом обращении президент Азербайджана Ильхам Алиев, «я уверен, что возникновение новой ситуации в нашем регионе неизбежно, поскольку после того, как криминальный режим хунты сдался, этот источник напряженности, это ядовитое гнездо остается уже в истории».

Впрочем, нынешний «пейзаж после бури» точнее было бы назвать «пейзажем после молнии». На «зачистку» Карабаха от группировки ВС Армении, с «трехзначными» числами танков, РСЗО, единиц ствольной артиллерии, понадобилось неполных 24 часа. И все это — в условиях горного рельефа, в ситуации, когда приходится преодолевать инженерные укрепления, над которыми армянские военные инженеры работали не один год…И еще одна задача, о которой напомнил президент Азербайджана в своем историческом выступлении вечером 20 сентября: «Перед началом операции я еще раз дал всем нашим воинским формированиям серьезное поручение о том, что армянское население, проживающее в Карабахском регионе, не должно попасть под удар в результате антитеррористических мероприятий, и гражданское население должно быть защищено. Мы добились этого, используя высокоточное оружие, в то же время гражданское население почувствовало себя полностью застрахованным благодаря профессионализму наших Вооруженных сил». А это требует уже профессионализма другого уровня — не «разнести все в щепки», а действовать с ювелирной точностью. Да еще в ситуации, когда незаконная хунта в Ханкенди намеренно превращала гражданское население в «живой щит». Взрыв моста, который сорвал эвакуацию из Агдере, это слишком ярко продемонстрировал.

Как подчеркивают военные эксперты, локальные антитеррористические мероприятия, которые проводил Азербайджан в Карабахе, в корне отличаются от 44-дневной войны. Но и тогда, и сейчас Азербайджан приложил все усилия, чтобы свести к нулю жертвы среди мирного армянского населения в Карабахе.

И еще одно обстоятельство. 44-дневная война произвела революцию в военно-экспертном сообществе. И это не только применение БПЛА, высокоточного оружия и штурм города Шуша со стороны скал Дашалты. 44-дневная война продемонстрировала, что победное контрнаступление — это не обязательно «блицкриг». И это тоже было неожиданно. От Азербайджана ждали именно «блицкрига». И некоторые военные эксперты, включая, к примеру, Михаила Ходарёнка, успели даже отметиться заявлениями в стиле «за пять дней вооруженные силы Азербайджана, мне кажется, не выполнили даже ближайшей задачи», «золотое время, в общем-то, упущено», «никаких значимых результатов нет» и т.д. А затем Азербайджан поднял флаг над Шушой и провел в Баку парад Победы. Не оставив сомнений: наступление может развиваться и в тактике «асфальтового катка». И даже стать для экспертов эталоном новой войны.

А теперь в Карабахе Азербайджан продемонстрировал, что умеет проводить и настоящий «блицкриг» XXI века. С теми же параметрами: высочайший профессионализм, ювелирная точность ударов, техническое превосходство «на поколение», наконец, четкое и реалистичное планирование — без «авось», без «начнем, а там видно будет» и без эйфории и шапкозакидательства.

А это не просто военный успех. Сильная армия многократно повышает политический вес и авторитет страны —мы это поняли еще по результатам 44 дней победного контрнаступления осенью 2020 года. И теперь Азербайджан поднимается на следующую ступеньку в военном рейтинге стран.

А тем временем в Баку объявлено о повышении расходов на оборону. Потому что правила «хочешь мира — готовься к войне» никто не отменял. Особенно в нынешней ситуации, когда в предыдущие 30 лет Азербайджан имел сомнительное удовольствие наблюдать, что в современном мире, к сожалению, международное право работает, только если подкрепить его собственным военным превосходством.

И теперь это превосходство у Азербайджана есть.

Нурани, обозреватель