Алиев и Путин провели переговоры: что известно

1217 Просмотров

21 сентября по инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Ильхам Алиев принёс извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих Российского миротворческого контингента (РМК). Подчёркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. В этой связи генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших.

С обеих сторон отмечена важность последовательной реализации достигнутых при содействии РМК договорённостей о полном прекращении боевых действий в Карабахе. Большое значение в этом контексте придаётся начавшимся в присутствии представителей Российского миротворческого контингента контактов представителей государственных структур Азербайджана и армянского населения Карабаха в городе Евлах 21 сентября.

Обсуждены первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в регионе. Владимир Путин акцентировал важность обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Карабаха. Подтверждена готовность азербайджанской стороны взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами.

Условлено активизировать работу на переговорном треке в русле известных трёхсторонних договорённостей на высшем уровне 2020–2022 годов, прежде всего в части разблокирования транспортных связей, делимитации азербайджано-армянской границы и подготовки мирного договора между Баку и Ереваном.