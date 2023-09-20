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Минобороны: Азербайджанские ВС не обстреливали позиции миротворческого контингента

Минобороны: Азербайджанские ВС не обстреливали позиции миротворческого контингента

Информация, распространяемая в некоторых армянских аккаунтах в социальных сетях о якобы обстреле нашими вооруженными силами позиции, принадлежащей российскому миротворческому контингенту, временно дислоцированному на территории Азербайджана, эвакуирующему жителей армянского происхождения, и сопровождаемой им гражданской колонны, является ложной и носит характер дезинформации.

Об этом заявил на брифинге начальник пресс-службы Минобороны Анар Эйвазов.

«В ответ на такие безосновательные претензии заявляю, что мы постоянно находимся в оперативном контакте с миротворческим контингентом, и с нашей стороны создаются необходимые условия для выполнения им своих обязанностей», – добавил представитель Минобороны.

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