В Армении в 2027 году не повысят пенсии на 1000 драмов (около $2,5). Средства на такую прибавку планировали получить за счёт сокращения числа получателей пособия на погребение, однако от этой инициативы решили отказаться.

Министерство труда и социальных вопросов отозвало законопроект об ограничении выплат на похороны. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь ведомства Нвер Костанян, передают армянские СМИ.

Изначально предлагалось с 1 января 2027 года выплачивать пособие на погребение в размере 200 тысяч драмов (около $550) только семьям, имеющим право на пособие по необеспеченности. Сейчас такую выплату получают родственники умерших граждан независимо от их социального статуса.

По расчётам авторов проекта, благодаря изменениям число получателей пособия могло сократиться с более чем 21 тысячи до 300–400 человек в год. Высвободившиеся средства планировали направить на повышение пенсий на 1000 драмов для всех пенсионеров.

Однако инициатива вызвала недовольство граждан, после чего правительство решило отозвать законопроект. Министр труда и социальных вопросов Арсен Торосян объяснил, что изначальной целью было сделать систему социальной поддержки более адресной.

В результате от идеи ограничить пособия отказались, а в министерстве заявили, что свободных средств для повышения пенсий сейчас нет.