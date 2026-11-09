Германия разделяет позицию США относительно необходимости не допустить разработки Ираном ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль на встрече глав МИД стран «Большой семёрки» (G7) в Париже.

По его словам, Берлин и Вашингтон преследуют одну политическую цель — не позволить иранским властям продолжать ядерную программу, связанную с созданием оружия массового поражения.

«Я очень надеюсь, что Иран наконец поймёт, что должен навсегда отказаться от обогащения урана и программы создания ядерного оружия», — заявил Вадефуль журналистам.

Встреча проходит на фоне продолжающегося конфликта между США и Ираном. При этом Вадефуль призвал добиваться урегулирования дипломатическим путём и предостерёг от новой военной эскалации. По его словам, сейчас необходимы конкретные переговоры