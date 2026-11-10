Азербайджан планирует объединить железнодорожные, портовые и морские транспортные услуги в рамках цифровой системы «единого окна». Инициатива направлена на упрощение логистики и привлечение новых грузовых потоков.

Как сообщает грузинское издание Business Insider Georgia, этот вопрос обсуждался на встрече руководства ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (ADY) с представителями крупнейших грузоперевозчиков страны.

Стороны также рассмотрели перспективы модернизации железнодорожной инфраструктуры, расширения объемов перевозок, тарифную политику и дальнейшее сотрудничество с бизнесом.

По информации ADY, завершены реконструкция железнодорожной линии Сумгайыт–Ялама и строительство терминала в Астаре. В то же время продолжается модернизация участков Баку–Беюк-Кесик и Алят–Османлы–Астара.

После реконструкции железной дороги Баку–Тбилиси–Карс ее годовая пропускная способность увеличилась с 1 млн до 5 млн тонн.

Компания также продолжает обновлять подвижной состав. В 2025 году было приобретено 300 грузовых вагонов, а в сентябре 2026 года из Китая поступили семь современных грузовых электровозов. В настоящее время ведутся переговоры о закупке еще 14 локомотивов. На 2027 год запланирована поставка дополнительных 250 вагонов.

Еще одним направлением развития остается цифровизация грузовых перевозок. В частности, уже действует платформа мониторинга, позволяющая в режиме реального времени отслеживать движение контейнеров по международному транспортному коридору Восток–Запад.

На встрече также обсуждались применение льготных тарифов, привлечение дополнительных грузов и повышение эффективности транспортно-логистических услуг.