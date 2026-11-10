Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф предупредил Вашингтон о риске затяжной войны с Тегераном, обвинив Израиль в попытках втянуть США в бесконечное противостояние с Ираном.
Как сообщает телеканал Al Jazeera, Галибаф, возглавляющий иранскую переговорную группу, заявил, что такой конфликт может превратиться в «трясину», из которой не сможет выбраться ни один американский президент — независимо от партийной принадлежности.
«Если Вашингтон не откажется от своего подхода, Америку и её союзников ждёт прямая дорога в тёмную эпоху», — заявил Галибаф.