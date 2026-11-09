Турция не направляла приглашение правительству Израиля для участия в саммите лидеров, который пройдет в рамках 31-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP31) в Анталье. Об этом заявил председатель COP31, министр окружающей среды, градостроительства и климата Турции Мурат Курум, передает ТАСС.

«В рамках организации мероприятия приглашения лидерам направляет принимающая страна, то есть Турция. Мы не приглашали правительство Израиля на встречу лидеров. При этом каждая страна имеет право участвовать в переговорах под эгидой ООН, представлять свои позиции, заявления и проекты. Поэтому на мероприятия, организуемые ООН, приглашаются все страны мира. Но на саммит лидеров мы как принимающая страна не направляли приглашение Израилю», — сказал он.