Катар на следующей неделе станет площадкой для встречи вице-президента США Джей Ди Вэнса и секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи.

Об этом заявил глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын на конференции в Анкаре.

По его словам, предстоящая встреча в Дохе может стать важной возможностью для достижения прорыва в переговорах между Вашингтоном и Тегераном.

Калын также сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом в субботу призвал его воздержаться от новых ударов по Ирану. По оценке главы турецкой разведки, американская военная операция может привести к новому витку регионального противостояния.

Он добавил, что Турция и другие региональные посредники продвигаются в согласовании плана урегулирования, состоящего из семи пунктов. Предполагается, что Иран получит смягчение санкций и доступ к своим замороженным активам в обмен на обязательство не разрабатывать ядерное оружие, сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и последующее открытие Ормузского пролива.

Калын подчеркнул, что сейчас стороны прежде всего пытаются согласовать последовательность шагов по реализации договоренностей. По его словам, если соглашение удастся заключить в ближайшие дни, новых американских ударов по Ирану можно будет избежать. В противном случае атаки могут возобновиться в течение нескольких дней.

Вместе с тем источник, знакомый с позицией Тегерана, выразил сомнения в перспективах достижения соглашения с Вашингтоном. По его словам, Иран ожидает новой эскалации и готов нанести ответные удары по американским военным базам в регионе и за его пределами.