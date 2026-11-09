Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и Азербайджаном основаны на неразрывных узах братства, общей истории и солидарности, а попытки посеять раздор между двумя странами обречены на провал.

Как сообщает турецкая пресса, об этом Эрдоган заявил, отвечая на вопросы журналистов на борту самолёта по возвращении из Азербайджана, где он находился с визитом по приглашению президента Ильхама Алиева и принял участие в торжествах по случаю Дня Победы в Шуше.

В начале беседы турецкий лидер поздравил азербайджанский народ с Днём Победы, а также с Днём государственного флага, который отмечается 9 ноября. Он напомнил, что в прошлом году принимал участие в военном параде в Баку по случаю пятой годовщины Победы, а в этот раз Турция вновь продемонстрировала свою солидарность с Азербайджаном в Шуше.

По словам Эрдогана, в ходе визита были направлены решительные сигналы о единстве и сплочённости двух стран. Он также сообщил, что почтил память жертв Ходжалинской резни и посетил Ханкенди.

«Турция и Азербайджан — две братские страны, связанные неразрывными узами. Несмотря на попытки сил, сеющих раздор, мы увенчали наше сотрудничество реализацией мегапроектов во многих стратегических сферах, прежде всего в энергетике, транспорте и инфраструктуре. Надеюсь, новыми шагами мы ещё больше укрепим нашу солидарность», — заявил президент Турции.

Эрдоган сообщил, что в ходе встречи с Ильхамом Алиевым стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и последние региональные события.

Он также отметил масштабные работы по восстановлению и развитию Карабаха, которые ведутся под руководством президента Азербайджана. По словам турецкого лидера, Анкара оказывает региону всестороннюю поддержку как в вопросах его освобождения, так и в последующем развитии.

В частности, Эрдоган выразил удовлетворение в связи с созданием Международного учебного центра лесного хозяйства Турции и Азербайджана и питомника саженцев в Карабахе. Кроме того, он сообщил о планах открыть в следующем году школу с 40 учебными классами, двумя лабораториями и библиотекой.

«Турция и Азербайджан — два братских государства, которые и в радости, и в горе едины сердцем и духом, вместе преодолевают любые трудности. С Божьей помощью никто не сможет бросить тень на наши добрые отношения, солидарность и братство», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос журналиста о распространявшихся в последнее время спекуляциях вокруг отношений Анкары и Баку и попытках внести между ними разлад, Эрдоган заявил, что во время встречи с Ильхамом Алиевым они искренне обнялись и восполнили разлуку.

«Мы с моим братом Ильхамом Алиевым искренне обнялись и восполнили разлуку, соскучившись друг по другу. Те, кто ищет разлад между Турцией и Азербайджаном, занимаются бесплодным делом. Между Турцией и Азербайджаном существуют полная солидарность, общность судьбы и братские отношения», — сказал президент.

Он добавил, что Турция и Азербайджан вместе с другими тюркскими народами намерены и дальше укреплять позиции тюркского мира в регионе и на международной арене, а также совместно строить благополучное будущее.

По словам Эрдогана, те, кто пытается отдалить две страны друг от друга, не учитывают исторические связи, взаимную привязанность народов и их непоколебимую волю. Он выразил уверенность, что Турция и Азербайджан продолжат совместную работу ради мира, стабильности и процветания региона.

На вопрос о том, как противостоять попыткам разрушить турецко-азербайджанское братство и какое послание он хотел бы передать Тюркскому миру и народу Азербайджана, Эрдоган ответил, что тесное сотрудничество Турции, Азербайджана и других тюркских государств вызывает беспокойство у некоторых сил.

Он отметил, что история показывает, каких результатов могут добиться эти страны, когда действуют сообща. При этом, несмотря на различия в государственных и институциональных структурах, их объединяют общая история, культура и братские отношения.

Турецкий лидер предупредил, что те, кто не может разрушить это единство напрямую, могут пытаться подорвать его посредством различных провокаций.

«Особенно важно быть внимательными и бдительными перед лицом подобных игр. Мы не должны доверять дезинформации и должны по каждому вопросу поддерживать прямые, искренние и открытые каналы коммуникации», — подчеркнул Эрдоган.

Он также напомнил о своём выступлении на саммите Организации тюркских государств в Анкаре, где заявил, что в семейной фотографии Тюркского мира нет места разобщённости, разногласиям и конфликтам.