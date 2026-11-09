Климатические изменения могут привести к сокращению доступа к воде в сельском хозяйстве Азербайджана, повышению риска наводнений и усилению нагрузки на водохранилища. Подобные прогнозы содержатся в докладе Азиатского банка развития (АБР) «От ледников к фермам: оценка климатических рисков и потенциала адаптации».

Исследование охватывает четыре речных бассейна Центральной и Западной Азии — Куру, Нарын, Пяндж и Сват. Кура, один из важнейших водных бассейнов Южного Кавказа, объединяет территории Азербайджана, Армении и Грузии.

По прогнозам АБР, в бассейне Куры к 2035 году зимой температура может повыситься примерно на 1°C, а к 2085 году — до 5°C. При этом, летом потепление также может достигнуть 5°C, тогда как количество осадков в этот сезон может сократиться на 10–20%.

Такие изменения существенно скажутся на водоснабжение сельского хозяйства, особенно в летний период. В докладе отмечается, что сокращение снежного покрова и отступление ледников приведут к изменению сезонного распределения речного стока. В результате водных ресурсов может становиться меньше именно в тот период, когда потребность в них особенно высока.

Отдельную обеспокоенность вызывают природные риски. Изменение режима осадков и ускоренное таяние снега способны повысить вероятность внезапных паводков, оползней и селевых потоков. Кроме того, усиление эрозии и перенос осадочных пород способны затопить водохранилища и тем самым повредить инфраструктуру.

АБР предупреждает, что ледники Кавказа отступают быстрее, чем в других регионах. При сценарии высоких выбросов к 2100 году небольшие ледники Кавказа могут практически полностью исчезнуть. Это означает сокращение естественных запасов пресной воды, которые сегодня поддерживают речной сток в засушливые периоды.

В целом по четырём исследованным бассейнам температура к концу столетия может повыситься на 3–5°C. Последствиями станут более раннее таяние снега, изменение сезонных пиков речного стока, усиление летней засухи и рост потребности в воде.