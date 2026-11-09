Украинские десантно-штурмовые войска (ДШВ) в ходе успешной наступательной операции на Александровском направлении в 2026 году вернули под контроль Украины более 800 квадратных километров территории. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В сообщении, опубликованном в его Telegram-канале, где Зеленский отметил заслуги десантников в отражении российской агрессии с 2014 года, а также в ходе полномасштабной войны.

По словам Зеленского, подразделения ДШВ участвовали в боях за Славянск, Краматорск, Шахтёрск, Дебальцево и Лиман, сражались за Донецкий и Луганский аэропорты, а также проводили рейдовые операции в тылу противника.

После начала полномасштабного вторжения десантники принимали участие в обороне Киева и Николаева, боях на Донбассе и Харьковщине, Харьковской наступательной операции и освобождении правобережной части Херсонской области.

Зеленский также напомнил об участии ДШВ в Курской операции 2024 года, в результате которой боевые действия впервые в ходе нынешней войны были перенесены на территорию России.

Президент Украины подчеркнул, что все эти операции стали важными страницами борьбы Украины за независимость.

По случаю заслуг военнослужащих Зеленский вручил десантникам государственные награды, а воинским частям — боевые знамёна и ленты с почётными наименованиями.