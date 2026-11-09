Россия не намерена соглашаться на замораживание конфликта на Украине. По мнению Москвы, урегулирование должно предусматривать устранение его первопричин. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации по Украине, передает ТАСС.

«Мы не согласимся на замораживание конфликта, которое позволит сохранить существующие угрозы нашей безопасности и создаст условия для новой эскалации», — подчеркнул российский дипломат.

По словам Небензи, Москва настаивает на «всеобъемлющем, прочном и долгосрочном» урегулировании. К первопричинам кризиса он отнёс стратегические угрозы безопасности России с западного направления, ущемление прав русскоязычного населения и распространение неонацистской идеологии на Украине.