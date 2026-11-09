Азербайджанское бюро по туризму (AБТ) выбрало международное коммуникационное агентство Finn Partners для продвижения страны на ключевых европейских рынках.

Как сообщает компания, Finn Partners будет отвечать за коммуникации, взаимодействие со СМИ, развитие туристических продаж и продвижение Азербайджана в Великобритании и странах региона DACH (Германия, Австрия и Швейцария). Кроме того, агентство займётся координацией работы других партнёрских компаний.

В АБТ рассчитывают благодаря этому обеспечить постоянное присутствие Азербайджана на европейском туристическом рынке.