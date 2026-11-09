В парламенте Армении обсудили с иранской делегацией проект «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP), который предусматривает создание транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном через территорию Армении. Об этом сообщает пресс-служба Национального собрания Армении.

Встреча состоялась в рамках работы парламентской группы дружбы Иран–Армения. Стороны затронули вопросы региональной безопасности, а также перспективы армяно-иранского сотрудничества.

Депутат парламента Армении Эдуард Агаджанян отметил активизацию отношений с Тегераном и положительно оценил позицию Ирана.

Особое внимание участники встречи уделили экономическому, энергетическому, культурному и туристическому сотрудничеству. Также обсуждалось участие иранских организаций в инфраструктурных проектах на юге Армении.

8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахиджеваном. Данный проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».