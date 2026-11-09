Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил заблокировать утверждение следующего долгосрочного бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы, если все страны объединения не возьмут на себя обязательство участвовать в финансировании Украины. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на письмо немецкого канцлера председателю Европейского совета Антониу Коште.

Мерц настаивает, чтобы все государства ЕС без исключения внесли справедливый вклад в покрытие финансового дефицита Украины. По его словам, такое обязательство должно стать предварительным условием для дальнейших бюджетных переговоров.

«Коллективное обязательство, согласно которому все мы без исключения внесём справедливый вклад в покрытие дефицита финансирования Украины, является необходимым предварительным условием для решения этого вопроса и обсуждения любых дальнейших вопросов, особенно тех, которые имеют финансовые последствия», — говорится в письме.

Канцлер также призвал найти решение, которое обеспечит Киеву надёжную многолетнюю финансовую поддержку начиная с 2028 года.

Ультиматум Берлина прозвучал на фоне разногласий внутри Евросоюза относительно дальнейшей помощи Украине. Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия уже дали понять, что не намерены участвовать в новом финансировании Киева. Эти страны также не присоединились к согласованному ранее кредиту ЕС Украине на 90 млрд евро.

Между тем Киев запросил ещё 70 млрд евро дополнительной помощи. Евросоюз заявил о готовности покрыть лишь две трети этой суммы — 45 млрд евро.

Переговоры о бюджете ЕС на 2028–2034 годы продолжаются уже несколько месяцев. Брюссель рассчитывает достичь соглашения до конца 2026 года, однако разногласия по вопросу финансирования Украины могут осложнить этот процесс.

Как отмечает Financial Times, позиция Мерца фактически связывает утверждение всего семилетнего бюджета Евросоюза с готовностью каждого государства продолжать финансовую поддержку Киева.