США готовы в любой момент возобновить военные удары по Ирану, если сочтут это необходимым. При этом Катар и Саудовская Аравия выступают за дипломатическое урегулирование конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Reuters.

«Мы готовы нанести удары по Ирану в любой момент, когда захотим», — сказал американский лидер.

По словам Трампа, Катар и Саудовская Аравия предпочли бы решить конфликт мирным путем. Об этом он рассказал после встречи в Белом доме с премьер-министром и главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Катар играет одну из ключевых ролей в посреднических усилиях между Вашингтоном и Тегераном. 2 ноября катарская делегация прибыла в Иран для обсуждения возможных договоренностей с министром иностранных дел страны Аббасом Арагчи.

На следующий день представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что делегация вернулась в Доху после переговоров с иранской стороной. По его словам, США и Иран сохраняют приверженность диалогу и рассматривают предложения Катара по урегулированию конфликта.

6 ноября эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани также обсудил с Трампом дипломатические усилия, направленные на снижение напряженности на Ближнем Востоке.