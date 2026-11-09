На климатической конференции ООН COP31 в Анталье, представлен глобальный доклад «Беленская миссия – 1,5°C», подготовленный при участии Азербайджана, Бразилии, Турции и Австралии.

Об этом говорится в заявлении представительства Азербайджана по вопросам климата.

Документ направлен на поддержку выполнения странами климатических обязательств и реализации национальных планов адаптации, а также на достижение цели Парижского соглашения по ограничению глобального потепления уровнем 1,5°C.

Доклад подготовлен в рамках сотрудничества четырёх стран на основании мандата, предоставленного председательствам COP29, COP30 и COP31 в ходе климатической конференции в Бразилии в 2025 году.

Авторы документа представили в документе решения для сокращения выбросов парниковых газов, повышения устойчивости к последствиям изменения климата и формирования новых экономических возможностей. Рекомендации охватывают энергетику, промышленность, сельское и лесное хозяйство, океанические экосистемы, здравоохранение и градостроительство.

Официальная презентация доклада запланирована на 16 ноября в рамках мероприятия высокого уровня на COP31 в Анталье.