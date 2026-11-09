Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал американского лидера Дональда Трампа воздержаться от новых ударов по Ирану, предупредив о риске дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын, сообщает Middle East Eye (MEE).

По словам Калына, соответствующий призыв Эрдоган озвучил во время телефонного разговора с Трампом в субботу. Турецкий лидер подчеркнул, что любая новая атака США на Иран может запустить «порочный цикл насилия» во всём регионе.

Глава турецкой разведки отметил, что страны региона активизировали дипломатические усилия, направленные на деэскалацию. Если в ближайшие несколько дней удастся достичь соглашения, военного удара по Ирану можно будет избежать.

Калын также допустил, что Эрдоган воспользуется предстоящим саммитом лидеров в Анталье 11–12 ноября для обсуждения путей урегулирования иранского кризиса.

По его словам, Катар в качестве посредника планирует организовать встречу секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи и вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Ранее The Washington Post сообщала, что Вашингтон обратился к Пекину с просьбой использовать своё влияние на Тегеран для прекращения конфликта. По данным издания, США активизировали дипломатические контакты на фоне растущего недовольства американцев военной кампанией против Ирана.

Кроме того, Axios сообщал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Трампа перейти к переговорам с Тегераном и найти способ завершить войну.