Предстоящие трёхсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби, запланированные на 10–11 ноября, будут посвящены вопросам безопасности, а не непосредственному прекращению огня. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, участники встречи намерены отойти от обсуждения территориальных претензий и сосредоточиться на более широких вопросах европейской безопасности и послевоенного устройства региона.

В частности, стороны могут обсудить роль России в формировании будущей системы безопасности Европы и может ли такой подход повлиять на позицию Москвы по урегулированию конфликта. Некоторые собеседники NYT расценивают подобный сценарий как возможную уступку российской стороне.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее также заявлял, что на переговорах предполагается затронуть вопросы коллективной безопасности.

При этом собеседники газеты не ожидают серьёзного прорыва в переговорах как минимум до весны. По их оценкам, к этому времени Москва сможет оценить результаты своей зимней военной кампании.

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор считает, что Россия пока не демонстрирует заинтересованности в прекращении огня. Вместе с тем некоторые источники издания допускают, что переговоры могут привести к договорённостям о локальных перемириях — по аналогии с ситуацией в Олешках.