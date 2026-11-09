Президент США Дональд Трамп допустил, что после завершения войны с Россией Украина будет иметь «несколько иные очертания».

Об этом он заявил в интервью программе 60 Minutes телеканала CBS News.

Отвечая на вопрос журналиста о том, завершится ли война сохранением свободной и независимой Украины, Трамп выразил уверенность в скором окончании конфликта.

«Думаю, мы завершим это дело, и, думаю, это произойдет, и Украина в конечном счете будет иметь несколько иные очертания», — сказал американский президент.

Трамп также назвал личную неприязнь между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным одним из главных препятствий на пути к миру. При этом он заявил, что во время первой встречи двух лидеров было проявлено «огромное неуважение к России».

На вопрос о том, кому он доверяет больше — Зеленскому или Путину, — глава Белого дома отвечать прямо не стал, отметив, что хорошо ладит с обоими.

Кроме того, Трамп отверг предположения о том, что российский президент затягивает переговоры и использует его в своих интересах. Он подчеркнул, что занимает жесткую позицию в отношении Москвы, напомнив о введенных против России санкциях и торговых ограничениях.

По словам Трампа, разрешение России поставлять нефть и дизельное топливо на мировой рынок было связано с потребностями других стран, а не означало смягчения американской политики в отношении Москвы.