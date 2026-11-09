В Армении задержали двух военнослужащих российской военной базы в Гюмри. Их подозревают в избиении гражданина Украины Дмитрия Самуиленко. Об этом сообщают армянские СМИ.

По данным издания, мужчина обратился в правоохранительные органы Армении с заявлением о том, что около месяца назад на него напали двое российских военных в районе Ани города Гюмри.

Следственный комитет Армении сообщил, что по факту предполагаемого применения физической силы группой лиц начато расследование. В отношении двух военнослужащих возбуждено уголовное дело по обвинению в причинении лёгкого вреда здоровью. Их имена не раскрываются.

Мотивы предполагаемого нападения пока неизвестны. Другие подробности дела также не приводятся.

В свою очередь, российская военная база в Гюмри и посольство РФ в Ереване пока не прокомментировали оба случая.