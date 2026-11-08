В Шуше состоялась официальная церемония встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего в Азербайджан с официальным визитом.

В честь глав двух государств был выстроен почетный караул, после чего прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.

Затем началась встреча главы азербайджанского государства Ильхама Алиева с турецким коллегой в формате один на один.

13:48 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 ноября прибыл в Азербайджан с официальным визитом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Физули в честь главы турецкого государства был выстроен почетный караул.

Эрдогана и его супругу Эмине встретили президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

11:54 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направился в Азербайджан, где проведет переговоры с Ильхамом Алиевым и посетит Шушу и Ханкенди. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Согласно опубликованной программе визита, в Шуше турецкого лидера встретят официальной церемонией. Затем состоятся переговоры Эрдогана с президентом Азербайджана, по итогам которых главы государств выступят с совместным заявлением.

Также в программе – посещение мемориала и музея Ходжалинского геноцида, памятника Победы в Ханкенди и официальный обед.

Эрдогана в поездке сопровождает его супруга Эмине Эрдоган. В состав делегации также вошли глава МИД Турции Хакан Фидан, руководитель Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, министр сельского хозяйства Ибрагим Юмаклы, руководитель Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран, главный советник президента по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Кылыч, заместитель председателя Партии справедливости и развития, руководитель направления по связям с тюркскими государствами Кюршад Зорлу, а также председатель Совета аксакалов Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым.