Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о масштабном восстановлении Карабаха после поездки в Шушу. Глава турецкого государства рассказал о строительных работах на освобожденных от оккупации. Об этом он сказал на пресс-конференции после заседания Кабинета министров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что во время визита в Азербайджан стал свидетелем активного восстановления Карабаха.

По его словам, под руководством президента Ильхама Алиева в регионе быстрыми темпами строятся дороги, здания, подземные переходы, культовые сооружения и жилые дома.

«По всему Карабаху веет духом мира и спокойствия. Следуя принципу „Два государства — одна нация“, мы оказываем нашим азербайджанским братьям всестороннюю поддержку», — заявил Эрдоган.

Он также почтил память героев, погибших за освобождение территорий Азербайджана.