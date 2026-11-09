В Кыргызстане в ходе крупной спецоперации задержали 38 человек, которых подозревают в причастности к деятельности запрещённой в стране религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщили в пресс-центре Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

По данным спецслужбы, большинство задержанных занимали руководящие должности среднего и высшего звена в структуре организации.

Как утверждают в ГКНБ, в ходе длительной оперативной разработки были получены доказательства распространения задержанными радикальной идеологии «Хизб ут-Тахрир». Эти сведения, по информации ведомства, подтвердили результаты религиоведческих экспертиз. Также спецслужбы заявили о выявленных фактах вербовки новых участников и вовлечения их в деятельность организации.

Во время обысков по местам жительства подозреваемых обнаружили экстремистские материалы, средства связи и устройства, которые, по версии следствия, использовались для передачи и распространения запрещённой литературы.

В ГКНБ также сообщили, что некоторые задержанные пытались воспрепятствовать расследованию и уничтожить экстремистские материалы на месте.