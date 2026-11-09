Обнародованы данные о фактической погоде по состоянию на 10:00 9 ноября.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, по состоянию на 10:00 9 ноября на территории страны сохраняется дождливая погода.

Отмечается, что местами осадки носят интенсивный ливневый характер.

В некоторых горных районах идет снег. Высота снежного покрова составляет: на Шахдаге — 29 см, в Грызе — 27 см, Хыналыге — 25 см, Сарыбаше (Гах) — 23 см, Алибее (Загатала) — 22 см, Лазе (Гусар) — 20 см, Кишчае (Шеки) — 17 см, Гедабее — 11 см, Дашкесане — 10 см, Халтане — 8 см, Кяльбаджаре — 7 см, Лачине, Губадлы и Алтыагаче — 4 см, Шуше и Шахбузе — 2 см, Лерике и Гёйгёле — 1 см.

Количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове:

В Баку — 21 мм (72% месячной нормы), Маштаге — 15 мм, Бине — 9 мм, Пираллахы — 7 мм, Сумгайыте — 3 мм.

Количество выпавших осадков в районах республики:

В Астаре — 41 мм, Огузе — 40 мм, Шеки — 30 мм, Исмаиллы и Ярдымлы — 29 мм, Лянкяране — 26 мм, Габале — 24 мм, Гёйчае — 22 мм, Имишли — 20 мм, Балакене — 19 мм, Бейлагане и Джафархане — 17 мм, Губе — 16 мм, Агдаме, Тертере и Сабирабаде — 15 мм, Кюрдамире — 14 мм, Джалилабаде, Барде и Ордубаде — 13 мм, Зардабе и Шамахы — 12 мм, Агсу, Мингячевире и Гобустане — 11 мм, Билясуваре, Нафталане, Геранбое, Шаруре и Нахчыване — 9 мм, Евлахе — 8 мм, Садараке — 7 мм, Хачмазе и Шабране — 5 мм, Нефтчале, Шамкире и Джульфе — 4 мм, Гяндже — 3 мм, Джабраиле — до 1 мм.

В Ханкенди выпал мокрый снег, а в Ходжалы и Физули прошли дожди.

Местами дует северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове усиливается до 25 м/с, в Нефтчале и Товузе — до 20 м/с, Мингячевире, Шабране и Нафталане — до 18 м/с, Нахчыване — до 16 м/с.