Иран опроверг сообщения о том, что ведет переговоры о возобновлении судоходства через Ормузский пролив в обмен на разблокировку замороженных иранских активов на сумму 8 миллиардов долларов.

Неназванный иранский чиновник сообщил агентству Fars News Agency, что сообщения о подобных переговорах являются ложными. Чиновник заявил, что Тегеран сохраняет свои семь условий для переговоров и будет вступать в контакты только в рамках этих условий.

В СМИ появились сообщения о том, что президент США Дональд Трамп встретится в понедельник с премьер-министром Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани, чтобы обсудить предполагаемое иранское предложение.

В число условий Тегерана входят снятие военно-морской блокады, гарантия безопасного прохода торговых судов и нефтяных танкеров через Ормузский пролив, отмена односторонних санкций и освобождение иранского экспорта нефти от ограничений.

Иран также добивается разморозки своих активов, сохранения ядерных материалов внутри страны и прекращения войны.