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Алиев заявил Блинкену, что операция в Карабахе будет остановлена после капитуляции армянских военных

Алиев заявил Блинкену, что операция в Карабахе будет остановлена после капитуляции армянских военных

19 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в Карабахском регионе Азербайджана.

Глава государства отметил, что разведывательно-диверсионные группы соединений Вооруженных сил Армении в Карабахском регионе Азербайджана заранее установили мины в террористических целях, в результате чего погибли гражданские лица и сотрудники полиции, а также обстреляли подразделения нашей армии из минометов и стрелкового оружия различного калибра.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что эти действия, включая проведение 9 сентября в Карабахском регионе Азербайджана так называемых «президентских выборов», являются продолжением целенаправленных провокаций Армении и созданной и поддерживаемой ею пресловутой сепаратистской структуры против суверенитета Азербайджана.

Президент Азербайджана отметил, что для предотвращения подобных провокационных действий Азербайджану пришлось начать антитеррористические мероприятия локального характера в регионе.

Глава государства подчеркнул, что в ходе проведения антитеррористических мероприятий не подвергаются обстрелам гражданское население и объекты инфраструктуры, а выводятся из строя только легитимные военные цели.

Было доведено до сведения, что для обсуждения вопросов реинтеграции Администрацией Президента Азербайджана несколько раз приглашались к диалогу представители армянского населения, проживающего в Карабахском регионе нашей страны, но они отказывались от этого, тем не менее, в ходе антитеррористических мероприятий локального характера они еще раз были приглашены к диалогу. Глава государства сказал, что антитеррористические мероприятия будут остановлены в случае сложения оружия и разоружения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией, призвал к достижению прекращения огня и заявил о поддержке Соединенными Штатами Америки прямого диалога между Баку и представителями армян, проживающих в Карабахском регионе.

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