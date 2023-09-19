Армянские боевики заминировали туннельную дорогу в Ходжавенде: погибли сотрудники МВД

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19 сентября 2023 года транспортное средство марки «КамАз», в котором находились сотрудники МВД Азербайджана, двигаясь в этот же день в направлении теракта, приведшего к гибели сотрудников Государственного агентства автомобильных дорог на проходящем через Ходжавендский район 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, около 04:30 на новой туннельной дороге, построенной в селе Тагаверди Ходжавендского района, подорвались на мине, установленной диверсионно-провокационной целью незаконными армянскими вооруженными формированиями, находящимися на территории, где временно дислоцированы миротворцы.

Об этом говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры, МВД и Службы госбезопасности Азербайджана.

В результате теракта погибли сотрудники МВД Джамалзаде Асим Князь оглу (05.02.1994 г.р.), Ширинов Рамиль Ариф оглу (08.07.1987 г.р.), Махмудов Сеймур Эльсевяр оглу (12.07.1991 г.р.) и Заманов Хазар Азер оглу (21.07.1998 г.р.).

По факту в Главном следственном управлении СГБ возбуждено уголовное дело по ст.214.2.1, 214.2.2, 214.2.3, 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.10, 120.2.11, 120.2.12, 228.3 УК Азербайджана.