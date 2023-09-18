Почему Алиева пригласили на встречу глав государств Центральной Азии, и он поехал?

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Ответ на вопрос, вынесенный в заголовок, далеко неоднозначный и многоплановый. В этом, собственно, и беспрецедентность участия президента Азербайджана в заседании V Консультативной встречи президентов ЦА, на которые прежде первые лица стран других регионов не допускались.

В Душанбе, во Дворце наций, на прошлой неделе состоялось торжественное заседание V Консультативной встречи президентов государств Центральной Азии под председательством главы Таджикистана Эмомали Рахмона. В качестве почетного гостя в нем впервые принял участие президент страны, не относящейся к региону Центральной Азии – им стал Ильхам Алиев.

Если коротко – его приглашение на встречу президентов государств Центральной Азии можно объяснить меняющейся геополитической ситуацией, соответственно, поиском государствами региона возможностей для объединения усилий в обеспечении собственного развития в разных отраслях, в том числе, транспортно-коммуникационных с Европой и миром. И в этом ведущая роль принадлежит Азербайджану.

Реально же ставка государств ЦА на Азербайджан (и в обратном порядке) гораздо более многоуровневая, чем это кажется с первого взгляда, особенно когда речь идет о взаимодействии Баку с Душанбе. И еще один очень важный момент: на следующей неделе состоится саммит Центральная Азия – США, на котором государствам региона, по предварительному пониманию, будут «промывать мозги» с целью его отторжения от России. С насколько повешенным носом вернутся домой президенты центрально-азиатских республик – сказать пока трудно, но радостными они вряд ли будут. Казалось бы – при чем тут Азербайджан? На поверку же оказывается – очень даже при чем, и по многим причинам.

Но прежде о самой юбилейной встрече президентов – тоже, надо сказать, весьма неоднозначной ввиду того, что мир царит не между всеми государствами Центральной Азии. И в этом отношении «ударение» приходится на взаимоотношения Таджикистана – хозяина встречи – и Кыргызстана, что мешает монолитности региона.

До начала заседания президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел двусторонние встречи с прибывшими в Душанбе коллегами, включая президента Алиева и главу Кыргызстана Садыра Жапарова, после чего было проведено общее заседание и подписан пакет документов. А 15 сентября состоялось крайне важное, для государств ЦА, заседание совета Международного фонда спасения Арала.

Мы можем только предположить, о чем толковали Жапаров и Рахмон, никак не могущие (история тянется с момента распада СССР) решить приграничные конфликты – на рубеже двух стран часты перестрелки, в ход идут артиллерия и беспилотники, гибнут люди. Из приграничья наблюдается исход населения – фактически, это беженцы. И несмотря на то, что такое положение дел усугубляет проблемы безопасности и рост внешних угроз (рядом – Афганистан с осевшими на границах боевиками разных мастей), Душанбе и Бишкек так и не удосужились мирно провести демаркацию –делимитацию совместной границы.

Это и иные разногласия мешают государствам Центральной Азии подписать Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, так необходимый им в заданных геополитических реалиях – Таджикистан против. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попытался стать «миротворцем» и разъяснил, насколько необходимо Центральной Азии объединить усилия для обеспечения стабильности, безопасности, устойчивого прогресса в регионе и подписание Договора о дружбе. Но, как видим, этому в большей степени мешает, по-видимому, позиция Душанбе и в некотором роде – Туркменистана.

При этом не вполне ясно, на что рассчитывает Рахмон, говоря о стремлении своей страны и всех республик Центральной Азии реализовать крупные транспортно-инфраструктурные проекты. И тут мы имеем дело с первым моментом нужды Таджикистана и ЦА в целом в Азербайджане.

По официальной информации, на встрече с Алиевым Рахмон выразил уверенность, что участие главы Азербайджана в работе саммита станет фактором развития отношений между двумя странами. Стороны поговорили о реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Азербайджана в Таджикистан в весной текущего года, укреплении связей в приоритетных областях, в том числе торгово-экономической и культурно-гуманитарной.

Что стоит за этими словами? Во-первых, стратегическая роль Азербайджана, на котором, особенно в условиях некоторого дистанцирования от России на фоне украинских событий, завязана транспортная и инфраструктурная составляющая государств Центральной Азии. Что же до собственно Таджикистана, Алиев в свой предпоследний визит в Душанбе обсуждал вопрос подключения РТ к Транскаспийскому коридору через Узбекистан, Туркменистан, Каспийское море с выходом на Азербайджан, а через него – в Турцию и Европу. Это очень актуально для Душанбе, не имеющего ни выхода к морю, ни достаточных денежных средств для реализации различных проектов.

Каких именно? Весной, в ходе визита Алиева в Таджикистан, между двумя странами было подписано 14 документов (до того – 62). Баку интересен Таджикистану с точки зрения разработки недр и нефтегазовых месторождений – они подтверждены, но возникли проблемы с их извлечением из-за большой глубины залегания – тут даже китайцы чешут макушки. Баку не почесал, а подписал меморандум между крупнейшей таджикской компанией, алюминиевым заводом ТАЛКО, и золотопроизводящей Azerbaijan Mining Company. То есть Душанбе нашел альтернативу Китаю.

Одним из ключевых документов является план действий, определяющий экономическое сотрудничество между двумя странами до 2025 года: речь идет о создании совместных промышленных предприятий и поставке нефти марки Azeri Light из Азербайджана для потребностей нефтеперерабатывающего завода в Дангаринской специальной экономической зоне.

Словом, Таджикистану нужны крепкие партнеры в самых разных сферах – от энергетики до транспорта. Кстати, с торговлей дела между АР и РТ идут из рук вон плохо – за весь прошлый год товарооборот между ними еле дотянул до 6,2 млн долларов, 95% которого приходится на импорт из Азербайджана – в основном, нефтепродуктов. А для наращивания экспортно-импортных операций «тупиковый» Таджикистан должен совершить логистический прорыв – опять же не без помощи Азербайджана и/или инвестиционных фондов.

И тут мы приближаемся к возможному политико-финансовому разрешению вопроса – в качестве помощи Душанбе может рассматриваться инвестиционный фонд Организации тюркских государств (ОТГ), в которую Таджикистан не входит, но, по неофициальной информации, поглядывает в его сторону.

Это может показаться противоречивой идеей (с учетом фактора Ирана), однако она обсуждалось в Турции на полях саммита государств – членов ОТГ. Надо думать, у соответствующей инициативы есть противники – к примеру, Кыргызстан. ОТГ, разумеется, является тюркским «клубом по интересам», но налаживание связей с Таджикистаном его интересует. Поэтому совершенно не исключено, что оно осуществляется через Алиева.

В свою очередь Азербайджан, имеющий в последнее время довольно прохладные отношения с Ираном, налаживанием прочных связей с Таджикистаном способен продемонстрировать возможность дружеских отношений с персоязычной страной региона и, не исключено, получить политическую поддержку от Душанбе. В некотором – символическом смысле – она уже обозначена договором о побратимских отношениях между городами Шуша и Исфара.

То, что Алиев отправился в Ашхабад на встречу глав государств Центральной Азии, невредно и Азербайджану – регион этот имеет важное геополитическое и историческое значение для Баку: достаточно сказать, что в нем находятся четыре тюркоязычных государства. И вообще приобретение нового союзника, в частности, в лице Таджикистана, для Азербайджана не лишне. Заметим, Алиев в последнее время чаще стал посещать государства Центральной Азии, а президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев совершил, после своего переизбрания на этот пост, первый зарубежный визит именно в Азербайджан.

Все «схвачено» и с Казахстаном, в котором работают около 900 компаний с азербайджанским капиталом. И речь тут не только о деньгах, о том, что Азербайджан уже выступает для Казахстана в качестве «окна в Европу», но и – прежде всего – о политической солидарности: еще при президенте Назарбаеве РК была (и остается) одним из самых главных сторонников Баку в его конфликте с Ереваном. Впрочем, в этом вопросе Азербайджан поддерживают все тюркские государства. Да и Рахмон признает победу Баку во Второй Карабахской войне, что является для него и его страны дополнительной мотивацией сближения с Южным Кавказом – конкретнее, с Азербайджаном. И это можно отнести к дипломатическому успеху Алиева.

Словом, Азербайджан усилил себя не только через транспортно-логистическую и карабахскую тему, но и через конфессиональный фактор.

Но вернемся к заседанию глав государств Центральной Азии с участием Алиева. Президент Узбекистана выступил с инициативой создания экономического совета государств ЦА для расширения практического взаимодействия по всему комплексу торгово-экономической повестки.

Лидеры стран Центральной Азии по итогам V Консультативной встречи в Душанбе приняли совместное заявление. Ключевые моменты: все пять государств региона намерены увеличивать долю национальных валют во взаимных расчетах; укреплять взаимосвязанность наземного транспорта в ЦА для развития международных перевозок.

Алиев в своем выступлении на встрече с центрально-азиатскими коллегами заявил, что Азербайджан и страны ЦА связывают многовековые отношения братства народов, общие культурные корни. И подчеркнул, что Центральная Азия и Азербайджан – это единый историко-культурный географический регион, имеющий стратегическое значение в мировой политике с растущей экономикой, демографией и геополитическим потенциалом.

Одним из важных критериев двустороннего сотрудничества он назвал рост взаимной торговли и инвестиций. «В прошлом году, – сказал президент, – товарооборот Азербайджана со странами Центральной Азии вырос более чем в 3 раза. За 7 месяцев этого года рост еще на 50 процентов. Уже созданы совместные инвестиционные фонды, согласован объем взаимных инвестиций в более чем 1 миллиард долларов в ближайшие 3 года».

Реализуются проекты в сфере промышленной кооперации, машиностроения, автопрома, судостроения, сельского хозяйства, и т.д.: «Мы видим интерес компаний из Центральной Азии к недавно созданной в Азербайджане Свободной экономической зоне Алят».

Как заверил Алиев, Азербайджан является надежной транзитной страной для стран Центральной Азии на пути к рынкам Турции и Европы, однако, подчеркнул он, не менее важен и транзит в обратном направлении.

Для удовлетворения растущего спроса на грузоперевозки по маршруту Восток-Запад Азербайджан, сообщил Алиев, модернизирует железную дорогу Баку – Тбилиси – Карс, и уже в будущем году грузопоток по ней возрастет с 1 млн до 5 млн тонн, а параллельно расширяются возможности Бакинского торгового порта: с 15 млн до 25 млн тонн грузов в год. Речь также шла о том, что новой сферой сотрудничества между странами стал проект «Цифровой шелковый путь» по созданию оптико-волоконной инфраструктуры.

Весной, когда Алиев был в Таджикистане, ИА «Sputnik Таджикистан» писало, что визит президента Азербайджана в Душанбе может быть связан не только с планами по укреплению торговли и сотрудничества, но и с большими геополитическими амбициями Баку, и что неизвестно, насколько далеко продвинутся азербайджано-таджикские отношения: «Объективной оценкой этого мог бы стать … ответный визит Эмомали Рахмона в Азербайджан, куда его пригласил Алиев. Учитывая обоюдную заинтересованность сторон, ждать его придется недолго».

Что ж, амбиции, если они не на пустом месте, можно только приветствовать: без них Азербайджан не стал бы ключевым, а, главное, дееспособным звеном пересечения различных коридоров, ускоряющем доставку грузов с одного конца света на другой; не победил бы во Второй Карабахской войне; не стал бы экспортером углеводородов, от которых зависит энергетическая безопасность Турции, Грузии, части Европы; маленьким государством, с которым вынуждены считаться крупные мировые игроки.

Собственно, это и усек Таджикистан – в хаосе мировой турбулентности он, вероятно, увидел в лице Азербайджана надежного экономического и, с большой вероятностью, политического контрагента, снижающего (пусть для начала – не слишком существенно) его зависимость от Китая, России, иных центров силы.

Собственно, вот те причины, по которым президенты Центральной Азии и, подчеркнем, – принимающая их сторона в лице Таджикистана, – пожелала увидеть на своем «междусобойчике» президента Азербайджана. И поступили они мудро по-восточному – равно как и Алиев, это приглашение принявший.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сказал, что участие Ильхама Алиева в консультативной встрече глав государств ЦА является подтверждением высокого уровня сотрудничества стран ЦА и Азербайджана. И это верно по существу, поскольку в новой геополитической и геоэкономической реальности – фрагментации и неустойчивости роста региональной и мировой экономики, угроз суверенитету огромного ареала государств и их безопасности, иного выхода как регионализация хотя бы экономических отношений, пока нет.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az