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В НАТО звучат требования о наращивании выпуска боеприпасов

В НАТО звучат требования о наращивании выпуска боеприпасов

Глава военного комитета НАТО нидерландский адмирал Роб Бауэр призвал увеличить частные инвестиции в оборонные компании стран Альянса, производящие боеприпасы. Об этом сообщает «Голос Америки».

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«Цены на военную технику и боеприпасы растут. Сейчас мы платим все больше и больше за то же количество вооружений. Это значит, что мы не можем быть уверены в том, что увеличение расходов на оборону действительно приведет к повышению уровня безопасности», – сказал Бауэр.

Поэтому НАТО настаивает на увеличении оборонного производства, которое должно покрыть интересы стран Альянса и запрос на помощь от Украины, так как Киев тратит ежедневно в среднем 10 тысяч снарядов.

Бауэр призвал к увеличению частных инвестиций в оборонный сектор для наращивания производственных мощностей и призвал пенсионные фонды и банки перестать называть инвестиции в оборонный сектор неэтичными.

«Долгосрочная стабильность должна превалировать над краткосрочными доходами. Как мы видим на примере Украины, война – это событие, которое касается всего общества», – заявил адмирал.

Кроме того, он призвал руководителей военных предприятий ускорить наращивание производственных мощностей.

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