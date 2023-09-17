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Столтенберг просит Германию нарастить расходы на оборону

Столтенберг просит Германию нарастить расходы на оборону

Берлину следует нарастить расходы на оборону до уровня времен «холодной войны».

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью газетам группы Funke.

«Во время «холодной войны», когда правили канцлер ФРГ в 1949–1963 годах Конрад Аденауэр или канцлер в 1969–1974 годах Вилли Брандт, расходы на оборону составляли от 3% до 4% от производительности экономики. Мы сделали это тогда, и нам нужно сделать это снова сейчас», — поделился Столтенберг.

Отмечается, что Берлин планирует тратить на оборону 2% ВВП с 2024 года.

На эти цели будут потрачены средства из специального фонда объемом €100 млрд, который был сформирован в феврале 2022 года.

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