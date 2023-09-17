Столтенберг просит Германию нарастить расходы на оборону

59 Просмотров

Берлину следует нарастить расходы на оборону до уровня времен «холодной войны».

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью газетам группы Funke.

«Во время «холодной войны», когда правили канцлер ФРГ в 1949–1963 годах Конрад Аденауэр или канцлер в 1969–1974 годах Вилли Брандт, расходы на оборону составляли от 3% до 4% от производительности экономики. Мы сделали это тогда, и нам нужно сделать это снова сейчас», — поделился Столтенберг.

Отмечается, что Берлин планирует тратить на оборону 2% ВВП с 2024 года.

На эти цели будут потрачены средства из специального фонда объемом €100 млрд, который был сформирован в феврале 2022 года.