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Пашинян высказался об инициативе Эрдогана по Карабаху

Пашинян высказался об инициативе Эрдогана по Карабаху

Есть самые разные предложения и идеи, мне не хочется выделять ни одну из идей.

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Об этом заявил в беседе с журналистами после голосования на выборах мэра 17 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос, получил ли Ереван предложение о четырехсторонней встрече по Карабаху, о котором упомянул накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По мнению Пашиняна, которое приводит news.am, проблема в том, что это не единственная идея, чтобы он мог выразить свое отношение. «Думаю, нам следует рассматривать вопрос в целом», – сказал он.

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