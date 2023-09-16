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Эрдоган предложил провести четырехстороннюю встречу (видео)

Эрдоган предложил провести четырехстороннюю встречу (видео)

Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган предложил провести четырехстороннюю встречу по Карабаху с Ильхамом Алиевым, Николом Пашиняном и Владимиром Путиным.

«Чтобы продумать это предложение, я поговорю со своим братом Ильхамом Алиевым», – сказал он.

«Да, в наших приоритетах провести переговоры в трехстороннем формате, как планировалось ранее. Но также мы предложили встретиться и в четырехстороннем формате. Передали такое предложение. То есть это я сам,  Путин,  Ильхам Алиев и Пашинян. Я сказал, давайте встретимся, обсудим вместе шаги, которые надо сделать. На данный момент ни негативного, ни позитивного ответа на это предложение мы не получили», – сказал Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в Нью-Йорк, которую транслировали телеканалы.

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