Генсек АОКП: 19-й день ожидаем на дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди

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Колонна машин с продовольствием, привезенным для удовлетворения потребностей проживающих в Карабахе жителей армянского происхождения, 19-й день ожидает на дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди. Об этом сказал генеральный секретарь Азербайджанского общества красного полумесяца Джейхун Мирзоев.

Генеральный секретарь сказал, что в случае положительного ответа будут приняты необходимые шаги для осуществления перехода: «Мы все еще ждем, никого ответа не поступало. В случае положительного ответа мы, так или иначе, примем необходимые шаги для осуществления перехода. То есть, проведены все необходимые переговоры, представлены документы. В настоящее время мы ждем».