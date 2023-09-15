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УЕФА возбудил дело против Федерации футбола Армении

УЕФА возбудил дело против Федерации футбола Армении

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возбудил дисциплинарное дело против Федерации футбола Армении в связи с инцидентами на матче Армения-Хорватия, который состоялся в Ереване в рамках отборочного этапа ЕВРО-2024.

Обвинения против федерации были выдвинуты за блокирование общественных проходов на стадионе, провокационные сообщения политического характера, пиротехнику и позднее начало матча.

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков может быть привлечен к ответственности.

На прошлой неделе АФФА направила жалобу в УЕФА на федерацию футбола Армении после запуска над стадионом в Ереване дрона с прикрепленным к нему «флагом» сепаратистов Карабаха на матче Армения-Хорватия.

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