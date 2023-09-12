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«Бакметрополитен» озвучил сроки внедрения оплаты за проезд банковскими картами

"Бакметрополитен" озвучил сроки внедрения оплаты за проезд банковскими картами

Со следующего года в бакинском метро может быть доступна оплата проезда банковскими картами.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, прорабатывается вопрос внедрения системы оплаты проезда банковскими картами.

«С начала следующего года начнутся работы по техническому внедрению системы оплаты проезда банковскими картами. После первых технических тестов общественность будет проинформирована по данному вопросу», – цитирует Мамедова Trend.

Он добавил, что вопрос оплаты проезда разными способами находится в центре внимания «Бакметрополитена».

Отметим, что в настоящее время на станциях «Ходжасан» и «8 Ноября» «фиолетовой линии» пассажиры, помимо пластиковой карты «BakıKart», могут воспользоваться для оплаты QR-билетами мобильного приложения «BakıKart».

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