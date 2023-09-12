МВД: Задержан распространитель фейков о ВС Азербайджана в Tik-Tоk

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Министерство внутренних дел Азербайджана принимает меры в отношении лиц, которые делятся в социальных сетях ложной информацией относительно азербайджанской армии и ее военнослужащих.

В пресс-службе МВД сообщили, что в ходе продолжающихся мероприятий сотрудниками полиции задержан Ибрагимли Парвиз Вугар оглы (1998 года рождения), который через фейковые профили на платформе Tik-Tоk делился ложной информацией о боевых действиях и понесенных потерях азербайджанской армии.

В ходе расследования была изучена цель публикации.