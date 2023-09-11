Минобороны Азербайджана выступило с новым заявлением |
Неожиданное заявление Зеленского: «хеппи-энда» не будет (видео) |
Украина вернула газовые вышки у берегов Крыма (видео) |
Пашинян пожаловался Ирану на Баку. Тегеран ответил ему, что Карабах- часть Азербайджана |
Эксклюзив: Кадыров не убивал Эльхана Сулейманова |
Кадыров жестоко расправился с азербайджанцем Эльханом Сулеймановым? |
Кыргызстан предоставит Азербайджану на 49 лет 17 га земли на Иссык-Куле |
Российскую армию захлестнула волна дезертирства |
К сведению МККК: ваш каждый шаг под наблюдением |
Главное Важно

Пашинян пожаловался Ирану на Баку. Тегеран ответил ему, что Карабах- часть Азербайджана

Пашинян пожаловался Ирану на Баку. Тегеран ответил ему, что Карабах- часть Азербайджана

Тегеран чувствителен к безопасности своих общих границ с северными соседями и продолжает внимательно следить за развитием событий на Кавказе. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани.

«Мы поддерживаем связь с властями Азербайджанской Республики и Армении. Армянские власти выразили свою обеспокоенность возможностью нового военного конфликта со стороны Азербайджанской Республики. Однако власти Баку отправили нам сообщение, содержание которого заключается в том, что они не намерены проводить военные атаки, а последние переброски войск – это традиционная военная операция, которая проводится на пороге зимы, потому что передвижение в горных районах становится сложным и запутанным», – цитирует его Irna.

Он добавил, что позиция Ирана по Карабаху тверда и ясна.

«Иран не скрывает своей позиции в отношении Карабаха. Карабах является частью Азербайджанской Республики», – отметил он.

Теги:
Из этой рубрики
Дорожный спектакль Made in Russia. Какую игру ведет в Карабахе Россия?
Важно

Дорожный спектакль Made in Russia. Какую игру ведет в Карабахе Россия?

2023/09/11, 14:18
Пашинян пожаловался Ирану на Баку. Тегеран ответил ему, что Карабах- часть Азербайджана
Важно

Пашинян пожаловался Ирану на Баку. Тегеран ответил ему, что Карабах- часть Азербайджана

2023/09/11, 13:14
«Это отдельная договоренность»: Хикмет Гаджиев расставил все точки над i
Важно

«Это отдельная договоренность»: Хикмет Гаджиев расставил все точки над i

2023/09/10, 00:43
Роковая ошибка Шахраманяна. Пришло время добить сепаратистов
Важно

Роковая ошибка Шахраманяна. Пришло время добить сепаратистов

2023/09/09, 17:48
Как должен реагировать Баку на антироссийскую истерию Пашиняна?
Важно

Как должен реагировать Баку на антироссийскую истерию Пашиняна?

2023/09/09, 11:12
Гаджиев - в беседе с Reuters: Незаконные армянские силы в Карабахе вышли из своих казарм и размещены на позициях
Важно

Гаджиев – в беседе с Reuters: Незаконные армянские силы в Карабахе вышли из своих казарм и размещены на позициях

2023/09/08, 17:01
В Ереване подтвердили, что готовятся к провокациям против Азербайджана
Важно

В Ереване подтвердили, что готовятся к провокациям против Азербайджана

2023/09/08, 16:21
Зеленский назвал убийцу Пригожина
Важно

Зеленский назвал убийцу Пригожина

2023/09/08, 13:50
Армения проводит мобилизацию и готовится к войне
Важно

Армения проводит мобилизацию и готовится к войне

2023/09/08, 13:27