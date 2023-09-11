Пашинян пожаловался Ирану на Баку. Тегеран ответил ему, что Карабах- часть Азербайджана

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Тегеран чувствителен к безопасности своих общих границ с северными соседями и продолжает внимательно следить за развитием событий на Кавказе. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани.

«Мы поддерживаем связь с властями Азербайджанской Республики и Армении. Армянские власти выразили свою обеспокоенность возможностью нового военного конфликта со стороны Азербайджанской Республики. Однако власти Баку отправили нам сообщение, содержание которого заключается в том, что они не намерены проводить военные атаки, а последние переброски войск – это традиционная военная операция, которая проводится на пороге зимы, потому что передвижение в горных районах становится сложным и запутанным», – цитирует его Irna.

Он добавил, что позиция Ирана по Карабаху тверда и ясна.

«Иран не скрывает своей позиции в отношении Карабаха. Карабах является частью Азербайджанской Республики», – отметил он.