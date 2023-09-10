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Иран опроверг слухи о концентрации войск на азербайджанской границе и договорился укреплять связи с Баку

Иран опроверг слухи о концентрации войск на азербайджанской границе и договорился укреплять связи с Баку

Информация о том, что Иран собирает войска на границе с Азербайджаном, совершенно необоснованна.

Об этом сообщил начальник Управления международных отношений и оборонной дипломатии Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-майор Мохаммед Ахади, которого цитирует АПА.

Он сообщил, что в настоящее время иранская военная делегация находится с визитом в Баку для участия в заседании Совместной комиссии: «Перед заседанием делегация провела встречу с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым, и в ходе встречи стороны договорились укреплять сотрудничество в военной сфере».

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