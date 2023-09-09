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Отправленные из Баку грузовики с продовольствием все еще стоят на дороге Агдам-Ханкенди

Отправленные из Баку грузовики с продовольствием все еще стоят на дороге Агдам-Ханкенди

Колонна машин с продовольствием, отправленным Азербайджанским обществом Красного полумесяца из Баку для удовлетворения потребностей проживающих в Карабахе армян, уже 12-й день находится на дороге Агдам-Ханкенди.

Две фуры с 40 тоннами муки ждут с 29 августа перед постом российских миротворцев на дороге Агдам-Ханкенди. Сотрудники Азербайджанского общества Красного Полумесяца и волонтеры находятся в установленных на территории палатках.

«Мы все еще ждем ответа по вопросу доставки продовольственного груза в Ханкенди», – заявил генеральный секретарь Азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзаев.

Он отметил, что уже 12-й день машины с продовольствием находятся на дороге Агдам-Ханкенди.

«Пока нет ничего нового, мы ждем. Никакой информации от российского миротворческого контингента по вопросу прохождения продовольственного груза не поступало. Мы все еще ждем звонка. Если будут созданы условия для провоза груза, об этом будет предоставлена подробная информация», – добавил генеральный секретарь AzQAC.

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