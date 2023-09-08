В Ереване подтвердили, что готовятся к провокациям против Азербайджана

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Арест ереванского блогера Мики Бадаляна обрастает подробностями. Кроме обвинений в хранении оружия, ереванские источники утверждают: появившееся накануне в сети вчера видео с техникой ВС Армении, которое также активно распространялось в азербайджанском сегменте, было снято женой блогера Мики Бадаляна, Миланой Андреевной.

В Армении уже задают вопросы — дескать, «необходимо выяснить, с какой целью жена Мики Бадаляна снимала передвижение техники и как это появилось на российских азербайджанских телеграм-каналах».

Таким образом, в Ереване еще раз подтвердили подлинность видео с переброской войск к границе с Азербайджаном. Поговорку «шило в мешке не утаишь» придумали не зря. Особенно если это «шило» величиной с РСЗО «Смерч».

Отдел политики Minval.az